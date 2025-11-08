Nelsson: “Partita difficile, giusto il punto ma abbiamo bisogno di vittorie”

Il difensore: "Non vincere in 11 partite non va bene, oggi non abbiamo giocato"

Redazione Hellas1903 8 novembre - 18:00

Victor Nelsson interviene a commento della gara tra Lecce e Verona, terminata 0-0.

"Oggi è stata una partita difficile, un punto è giusto. Loro hanno avuto chance, anche noi. Potevamo avere più qualità e fortuna. Per un difensore come me il clean sheet è una cosa buona e va bene anche un punto. Così è il calcio.

Mi sento bene, sono felice. Mi trovo bene in Serie A e sono felice al Verona, ora abbiamo bisogno di vittorie. Sono felice di essere tornato in nazionale e penso di essermi meritato la chiamata.

Oggi siamo andati uomo su uomo. Nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà, nel secondo tempo il Lecce ha avuto la palla, noi non siamo riusciti a giocare, non pressavamo come volevamo. Ma siamo migliorati nel secondo tempo. Non vincere in undici partite non va bene, può sembrare una frase ovvia ma ci alleniamo e miglioriamo, continuando così e crediamo che arriverà.

Con l’Inter abbiamo giocato più con la palla, non so il perché non sia successo oggi. L’allenatore ci ha anche detto di giocare e onestamente non so quale sia la ragione precisa. Abbiamo perso molti palloni, ogni partita è diversa".