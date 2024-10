Nesta: “Ci serve una vittoria per ritrovare entusiasmo, dipenderà da noi”

Il tecnico del Monza: "Il Verona è una squadra dinamica, hanno giocatori di gamba ma anche dei difetti, altrimenti sarebbero primi"

Redazione Hellas1903 19 ottobre - 16:39

Queste le dichiarazioni di Alessando Nesta nella conferenza stampa prima della partita del Monza col Verona.

Come ripartiremo dopo la sosta? Dipenderà tutto da noi. Abbiamo avuto tanti infortuni e un calendario difficile. La squadra ha le capacità per fare bene e speriamo di cominciare a fare punti. Il nostro campionato è già iniziato, la classifica è quella. Bisogna arrivare il prima possibile alla vittoria per ritrovare un entusiasmo migliore.

Per uno come Djuric bisogna crossare di più, avendo uno come lui con quelle caratteristiche li davanti. È un'arma che dobbiamo sfruttare maggiormente. Il Verona è una squadra dinamica, hanno giocatori di gamba ma anche dei difetti, altrimenti sarebbero primi in classifica.

In porta? Turati ha avuto un problema, si è rotto un dito. Oggi il primo portiere del Monza è lui anche perché non credo nel dualismo in porta. Pizzignacco è un grande profilo e diventerà fortissimo ma non voglio creare confusione in un ruolo così delicato. Abbiamo recuperato Gagliardini, Vignato e Turati ma hanno pochi allenamenti sulle gambe. Sensi e Birindelli invece sono ancora out".