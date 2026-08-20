Il centrocampista, fuori dai piani dell'Hellas, passerà in queste ore al club turco
Baroni: "Grazie per il sostegno dei tifosi, non possiamo ora essere perfetti"
Chiusura in queste ore per il passaggio di Cheikh Niasse al Gençlerbirliği.
Operazione definita dall'Hellas, la formula con cui verrà completata è quella del prestito.
Niasse, fuori dai piani del Verona, si trasferirà al club turco dopo una stagione e mezza in gialloblù. L'Hellas l'aveva ingaggiato nell'inverno del 2025 dagli svizzeri dello Young Boys.
Per lui, 31 presenze con il Verona.
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