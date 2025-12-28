Cheick Niasse parla in conferenza stampa al termine di Milan-Verona.
hellas1903 news Niasse: “Abbiamo tante partite difficili, lavoriamo per migliorare”
gazzanet
Niasse: “Abbiamo tante partite difficili, lavoriamo per migliorare”
Il centrocampista: "Zanetti mi sta dando fiducia, voglio aiutare la squadra"
"Sto giocando da titolare? Conosco le mie qualità, so come aiutare la squadra - dice il centrocampista - l'allenatore mi sta dando la possibilità di aiutare sempre la squadra.
Triste per non essere andato in Coppa d'Africa? L'importante è stare sul pezzo. Abbiamo tante partite difficili e oggi era una di queste. Per la nazionale non sono io che decido, quindi per me non cambia niente. L'unico pensiero è la mia squadra attuale e penso a lavorare ogni giorno per aiutare la squadra. Il campionato è difficile. Noi dobbiamo lavorare ogni giorno per migliorare, provando a portare punti a casa".
© RIPRODUZIONE RISERVATA