Niasse: “Vi dico perché ho scelto la 10. Lavoriamo forte per essere pronti alla nuova stagione”

Cosa chiedi da questo campionato? Voglio fare di tutto per rendere la gente felice, tutti in questo club lavorano al massimo per renderlo possibile.

Hai scelto la 10, hai giocato anche come play? Penso che la gente possa essersi sorpresa per il numero che ho scelto, quando sono arrivato magari potevo preferirne un altro, ma non era libero. Quindi ho scelto la dieci. Posso giocare in entrambe le posizioni, preferisco giocare di fronte alla difesa, ma sono pronto a dare tutto in qualsiasi posizione.