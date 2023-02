Nicola: “Col Verona ci giochiamo tanto”

Ha detto il tecnico granata, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Il Verona è un avversario che gioca con una forte pressione, noi avremo poco tempo per tenere la palla nei piedi distribuendola con la qualità necessaria. Il loro modo di giocare li porta però a liberare degli spazi, lavoriamo su concetti in fase di possesso e non possesso. La differenza la farà la capacità di esprimere sè stessi. Se ci preoccupiamo troppo non siamo performanti. Entusiasmo e consapevolezza non devono mai mancare, grazie a queste caratteristiche abbiamo raccolto tanto in quest'anno e mezzo".