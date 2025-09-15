hellas1903 news Nicola: “Punto pesante, il Verona è in A da 7 anni, noi da 1 mese”

gazzanet

Nicola: “Punto pesante, il Verona è in A da 7 anni, noi da 1 mese”

Nicola: “Punto pesante, il Verona è in A da 7 anni, noi da 1 mese” - immagine 1
L'allenatore della Cremonese: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile"
Redazione Hellas1903

L'allenatore della Cremonese Davide Nicola commenta il pareggio al Bentegodi della sua squadra.

È un punto pesante - dice il tecnico - sapevamo perfettamente di incontrare una squadra molto fisica, per la prima volta davanti al proprio pubblico. Poi è al secondo anno con il proprio allenatore, una squadra fisica e in parte qualitativa, che ci ha messo in difficoltà. In questo momento dobbiamo ancora costruire la partita con più effettivi possibile. Salvo lo spirito di squadra, i miei sanno che campionato dobbiamo fare. Dobbiamo imparare a capire che in questa categoria ogni singolo errore lo paghi. Per noi è un processo di crescita continua,

Il Verona ha fatto giro palla con attaccanti che poi ti hanno costantemente impegnato attaccando la profondità, questo ci ha portato a spendere qualcosa di più di quello che pensavamo. Riconosciamo che davanti ci fosse una squadra che da 7 anni è in A, noi ci siamo da un mese".

 

Leggi anche
Giovane: “Noi poco precisi, ma sono contento della squadra”
Zanetti: “Ci mancano due punti, grande risposta dalla squadra”

© RIPRODUZIONE RISERVATA