Nulla di nuovo, il Verona perde. Con la Juve arriva la sconfitta numero 17

Gol vittoria dell'ex Kean per i bianconeri. Verona pericoloso solo con Terracciano, prova orribile di Gaich

Nulla di nuovo, il Verona perde. Allo Stadium vince la Juve. I gialloblù durano un tempo, poi calano e i bianconeri accelerano, con Kean piazza il gol dell'ex sfruttando un buco di Ceccherini e dell'intera difesa. All'Hellas non riesce una reazione efficace. Dopo la trequarti è nebbia fitta con Lasagna e Gaich che tutto fanno tranne che vedere la porta. Si rivede, invece, Terracciano, l'unico a impegnare Szczesny nel finale con un sinistro potente. Un ragazzo tenuto misteriosamente e colpevolmente fuori per mesi, dopo un avvio di campionato più che positivo.

Il Verona può dire di aver perso con onore, come in altre occasioni. Ma è pur sempre la sconfitta numero 17, e questo è già meno onorevole.

Dopo due minuti Veloso crossa dalla sinistra, un rimpallo favorisce Duda che da buona posizione calcia centralmente. Il Verona parte con determinazione e in pressione alta. Per la prima volta Duda è trequartista, assieme a lui Lasagna.

Bremer stacca da corner all'11' ma colpisce male e la palla va in out. La Juventus cerca un giro palla che i gialloblù impediscono col pressing, così prova il lancio lungo per Kean o Milik.