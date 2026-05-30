Il Monza è stata l'ultima a salutare la B per approdare nella massima serie, lasciando giù il Catanzaro. Con lei sono salite Venezia e Frosinone. Dalla A sono cadute Pisa, Verona e Cremonese. La nuova serie B sta attendendo, ora, di riempire l'ultima casella. Il 2 e il 7 giugno sono previste le gare di andata e ritorno della finale playoff di C tra Brescia ed Ascoli. Una delle due si unirà alle già promosse Arezzo, Benevento e Vicenza.

Situazione Juve Stabia. Dallo scorso ottobre il club campano era finito in amministrazione giudiziaria a seguito di inchieste della Procura Antimafia. Il Tribunale Federale Nazionale ha ieri comminato 2 punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione. Il 16 giugno scade il termine per l'iscrizione al campionato ma non sono stare fornite al momento garanzie necessarie per assicurare la regolare partecipazione al prossimo campionato cadetto. Il giudice ha fissato per il 3 giugno un'udienza tra la proprietà delle "Vespe", gli amministratori giudiziari, i potenziali acquirenti del club, i magistrati del pool anticamorra e della DIA e il questore di Napoli per trovare una soluzione.

L'elenco delle squadre della B 2026/2027:

Arezzo

Avellino

Benevento

Carrarese

Catanzaro

Cesena

Cremonese

Empoli

Juve Stabia

Mantova

Modena

Padova

Palermo

Pisa

Sampdoria

Südtirol

Verona

Vicenza

Virtus Entella

MANCANTE: UNA TRA BRESCIA ED ASCOLI

(A.S.)