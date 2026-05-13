Hellas Verona FC è lieto di annunciare di aver selezionato lo studio Gensler, leader a livello globale nel campo dell’architettura e del design, per la progettazione del nuovo stadio del Club, nell’area dove è attualmente situato lo stadio Marcantonio Bentegodi. Questo incarico segue la presentazione dello studio di fattibilità del progetto al Comune di Verona, avvenuta il 5 novembre 2025.

Gensler è riconosciuto a livello internazionale per la sua esperienza nel settore dell’architettura e del design e nella realizzazione di impianti sportivi e di intrattenimento polifunzionali. Per integrare questa esperienza globale con una profonda conoscenza del contesto italiano degli stadi e del real estate, Gensler lavorerà al fianco di un gruppo di professionisti altamente qualificato, che comprenderà i team di Sportium e ARUP, sotto il coordinamento di Colliers in qualità di project manager. Il gruppo di lavoro combinerà eccellenza internazionale in ambito progettuale, competenze tecniche specialistiche e una solida conoscenza del mercato locale.

“Questo annuncio conferma il nostro impegno di lungo periodo nei confronti dei tifosi, del Club e della città. Rappresenta infatti un passo significativo nella costruzione del futuro dell’Hellas Verona, attraverso la realizzazione di un impianto conforme ai più elevati standard internazionali: una casa di cui i nostri sostenitori e l’intera comunità veronese possano essere orgogliosi”, ha dichiarato Dirk Swaneveld, Managing Director di Presidio Investors.

Con l’avanzamento del progetto, il Club coinvolgerà attivamente tifosi, residenti e imprese del territorio attraverso focus group e sondaggi, affinché la voce della comunità veronese possa contribuire a orientare lo sviluppo dello stadio. Pur continuando a considerare UEFA Euro 2032 un’importante opportunità per la città di Verona, il Club ribadisce che il progetto del nuovo stadio non è subordinato a questo evento.

fonte: hellasverona.it