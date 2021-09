Oh oui, Cancelliery! Debutto con gol in Under 21

Matteo Cancellieri stupisce anche in azzurro e va subito a segno con un gol dei suoi

Debutto con gran gol per Matteo Cancellieri con l'Under 21, prima gara di qualificazione agli Europei del 2023 in programma in Romania e Georgia. L'attaccante del Verona ha piazzato una rete delle sue, quella del 3-0 con cui l'Italia di Nicolato ha superato il Lussemburgo ad Empoli, giocando come ala sinistra nel 4-3-3.

Al 5' della ripresa il grande spunto di Cancellieri, autore di un'ottima prova, che parte dalla bandierina del calcio d'angolo dopo aver recuperato in tackle un lancio di Tonali, punta l'area infilandosi tra i difensori, ne supera due (in tunnel il primo) e scarica in rete con un destro in diagonale. Grande gioia per il 2002 romano e per l'Hellas, che si coccola il suo gioiello.