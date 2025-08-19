hellas1903 news Ora è ufficiale, Tchatchoua al Wolverhampton

Ora è ufficiale, Tchatchoua al Wolverhampton - immagine 1
L'esterno si trasferisce in Premier, 12,5 milioni all'Hellas
Redazione Hellas1903

È ufficiale il trasferimento di Jackson Tchatchua agli inglesi del Wolverhampton, questa la nota del Verona:

"Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Wolverhampton Wanderers Football Club - a titolo definitivo - il diritto alle prestazioni sportive del difensore Jackson Tchatchoua. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Jackson, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".

Il Verona incassa 12,5 milioni di euro per l'operazione.

