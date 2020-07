Non c’è ancora accordo sull’anticipo dell’orario di inizio delle partite.

In questi giorni è atteso un via libera definitivo per portare le gare a cominciare alle 16.45, 19 e 21.15.

Al momento, però, l’intesa non è arrivata. Intanto, per quel che riguarda il Verona, l’incontro con l’Inter, giovedì, resta alle 21.45.