Espulso in maniera discussa ieri con il Parma, Gift Orban può essere squalificato per più partite.
Orban espulso, la squalifica può essere di più partite
Da verificare quanto Pairetto avrà scritto nel referto sul cartellino rosso all'attaccante del Verona
L'attaccante del Verona è stato allontanato dal campo dall'arbitro Pairetto, che ha rilevato da parte della punta un'espressione ingiuriosa nei suoi confronti.
Da verificare, dunque, che cosa il direttore di gara avrà messo nel referto sulla sui base il giudice sportivo deciderà lo stop per Orban. Che, inoltre, era e resterà in diffida, per cui al suo rientro, con un'altra ammonizione, sarà fermato per un altro turno.
