Orban espulso, la squalifica può essere di più partite

L'attaccante del Verona è stato allontanato dal campo dall'arbitro Pairetto , che ha rilevato da parte della punta un'espressione ingiuriosa nei suoi confronti.

Da verificare, dunque, che cosa il direttore di gara avrà messo nel referto sulla sui base il giudice sportivo deciderà lo stop per Orban. Che, inoltre, era e resterà in diffida, per cui al suo rientro, con un'altra ammonizione, sarà fermato per un altro turno.