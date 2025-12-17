Orban sale: con 4 gol è il capocannoniere dell’Hellas

Gift Orban ha raggiunto, con la doppietta realizzata domenica con la Fiorentina, quota 4 gol fatti in questo campionato.
L'attaccante è il miglior marcatore del Verona, Giovane a quota 3
L'attaccante nigeriano è, dunque, il capocannoniere del Verona.
Sono 3, poi, le reti siglate da Giovane.
Orban è andato a segno con la Juventus, su rigore, e con il Cagliari. Poi, le due firme al Franchi, per risolvere la partita e dare all'Hellas i tre punti.
