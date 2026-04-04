Montipò 6
gazzanet
Pagelle, Bowie sbaglia, Orban a secco. Oyegoke spinge, Edmundsson solido
Al limite del “non giudicabile”. Pressoché inoperoso, non può nulla sul gol di Fagioli.
Nelsson 6
Tosto quanto basta per non concedere spazi agli attaccanti della Fiorentina.
Edmundsson 6,5
Orbita nella zona di Kean. Non gli fa vedere palla. Gioca con accortezza e solidità.
Frese 6
Torna “basso” in difesa, tiene in copertura e non rinuncia mai salire.
Oyegoke 6,5
Attento sulla destra. Spinge con continuità, va al tiro, prende metri.
Akpa Akpro 6
Meno mobile del solito nel primo tempo, non tocca molti palloni. Nella ripresa prende velocità a aumenta la marcia.
Gagliardini 5,5
Ha il compito di gestire il gioco con ordine. Lo fa con qualche sbavatura.
Bernede 6,5
Scalda De Gea con un tiro ben piazzato. Tenta di alzare il ritmo della manovra, ci mette qualità.
Belghali 6,5
Si muove a sinistra e ci mette brio. Alcune accelerate che si fanno sentire. Poi va a destra. Presenza che vale.
Orban 5,5
Dà vivacità all’attacco, per quanto frenetico, però non incide e resta ancora a secco.
Bowie 5
Sparacchiata sbilenca su una buonissima occasione. Sbaglia molto, ha un’altra chance, calcia alto.
Sarr 5
Non si vede.
Bradaric 5,5
Fatica sulla sua corsia.
Suslov 5
Espulso quando la partita si incattivisce.
Mosquera ng
Sammarco 6
I numeri dicono che il Verona ha dominato la partita, ma quello che conta, il risultato finale, segna un’altra sconfitta, del tutto immeritata
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