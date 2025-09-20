Montipò 6
Pagelle, diluvio Orban, carisma Nelsson, guida Serdar
Viene hiamato in causa davvero pochissimo. Imprendibile il tiro di Conceição. Pronto su Vlahovic.
Nuñez 7
Chiusura pronta e decisa su João Mario in avvio. Neanche un’esitazione, è un muro su cui la Juve si ferma spesso.
Nelsson 7,5
Sfida durissima con Vlahovic: lo annulla, quasi niente concedendogli. Difensore di livello internazionale, carisma immenso.
Frese 6,5
Concentrato, dalla sua parte attacca spesso Conceição, che fino al gol, che è un numero da campione, è una furia. Poi lo prende, lo ferma, lo blocca. Conferma favorevole.
Belghali 6,5
Fa fatica, all’inizio, a contenere dal suo lato. Dopo comincia a spingere, rulla sulla fascia. Sprinter.
Serdar 7
Ci mette le gambe, gioca con la testa. Segna, ma è un’illusione cancellata dalla Var. Il capitano silenzioso fa sempre rumore. Guida.
Akpa-Akpro 6,5
Presto ammonito, non si fa condizionare e gestisce i tempi dell’azione con equilibrio. Ed è sempre attento in copertura.
Bernede 6,5
Sempre dentro la partita, sempre propositivo, Molte giocate pregevoli. L’abito della mezz’ala gli sta a pennello.
Bradaric 6,5
Accorto sulla corsia di competenza. Appena può si allunga. Presidia la posizione e poi accelera.
Giovane 6
Prova ad accendere il talento, gli spazi sono limitati, se li va a prendere con tenacia. Stavolta gli manca un pizzico di magia.
Orban 7,5
Corre e tira. Per larghi tratti scatenato. Dopo aver segnato su rigore, sfiora il gol con bordate da ogni angolo possibile. Un diluvio.
Sarr 6
Apporto di volontà in attacco.
Niasse 6
Piazzato sulla destra, tiene alto lo sbarramento
Kastanos 6
Mette qualità nel finale.
Zanetti 7,5
Come con la Cremonese, mancano due punti. Ed è un paradosso, già, per dire di quanto il Verona sia quadrato, organizzato, capace di costruire occasioni in serie. Va sotto e non si scompone. Recupera e nel secondo tempo domina. Ottimo lavoro, ora serve proseguire così e andare a vincere.
