Pagelle, diluvio Orban, carisma Nelsson, guida Serdar

Chiusura pronta e decisa su João Mario in avvio. Neanche un’esitazione, è un muro su cui la Juve si ferma spesso.

Concentrato, dalla sua parte attacca spesso Conceição, che fino al gol, che è un numero da campione, è una furia. Poi lo prende, lo ferma, lo blocca. Conferma favorevole.

Presto ammonito, non si fa condizionare e gestisce i tempi dell’azione con equilibrio. Ed è sempre attento in copertura.

Come con la Cremonese, mancano due punti. Ed è un paradosso, già, per dire di quanto il Verona sia quadrato, organizzato, capace di costruire occasioni in serie. Va sotto e non si scompone. Recupera e nel secondo tempo domina. Ottimo lavoro, ora serve proseguire così e andare a vincere.