hellas1903 news Pagelle, diluvio Orban, carisma Nelsson, guida Serdar

gazzanet

Pagelle, diluvio Orban, carisma Nelsson, guida Serdar

Pagelle, diluvio Orban, carisma Nelsson, guida Serdar - immagine 1
Belghali sprinter, Akpa-Akpro dà equilibrio, Nuñez è un muro
Matteo Fontana
Matteo Fontana Coordinatore di redazione 

Montipò 6

 

Viene hiamato in causa davvero pochissimo. Imprendibile il tiro di Conceição. Pronto su Vlahovic.

 

Nuñez 7

 

Chiusura pronta e decisa su João Mario in avvio. Neanche un’esitazione, è un muro su cui la Juve si ferma spesso.

 

Nelsson 7,5

 

Sfida durissima con Vlahovic: lo annulla, quasi niente concedendogli. Difensore di livello internazionale, carisma immenso.

 

Frese 6,5

 

Concentrato, dalla sua parte attacca spesso Conceição, che fino al gol, che è un numero da campione, è una furia. Poi lo prende, lo ferma, lo blocca. Conferma favorevole.

 

Belghali 6,5

 

Fa fatica, all’inizio, a contenere dal suo lato. Dopo comincia a spingere, rulla sulla fascia. Sprinter.

 

Serdar 7

 

Ci mette le gambe, gioca con la testa. Segna, ma è un’illusione cancellata dalla Var. Il capitano silenzioso fa sempre rumore. Guida.

 

Akpa-Akpro 6,5

 

Presto ammonito, non si fa condizionare e gestisce i tempi dell’azione con equilibrio. Ed è sempre attento in copertura.

Bernede 6,5

 

Sempre dentro la partita, sempre propositivo, Molte giocate pregevoli. L’abito della mezz’ala gli sta a pennello.

 

Bradaric 6,5

 

Accorto sulla corsia di competenza. Appena può si allunga. Presidia la posizione e poi accelera.

 

Giovane 6

 

Prova ad accendere il talento, gli spazi sono limitati, se li va a prendere con tenacia.  Stavolta gli manca un pizzico di magia.

 

Orban 7,5

 

Corre e tira. Per larghi tratti scatenato. Dopo aver segnato su rigore, sfiora il gol con bordate da ogni angolo possibile. Un diluvio.

 

 

Sarr 6

 

Apporto di volontà in attacco.

 

Niasse 6

 

Piazzato sulla destra, tiene alto lo sbarramento e non riu

 

Kastanos 6

 

Mette qualità nel finale.

 

Yellu ng

 

Ajayi ng

 

 

Zanetti 7,5

 

Come con la Cremonese, mancano due punti. Ed è un paradosso, già, per dire di quanto il Verona sia quadrato, organizzato, capace di costruire occasioni in serie. Va sotto e non si scompone. Recupera e nel secondo tempo domina. Ottimo lavoro, ora serve proseguire così e andare a vincere.

Leggi anche
Il Verona ferma la Juve, 1-1 al Bentegodi. Hellas di lotta e qualità
Verona-Juventus 1-1, la diretta

© RIPRODUZIONE RISERVATA