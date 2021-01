Pagelle, Dimarco firma un capolavoro. Gunter e Lovato, la difesa è okay

SILVESTRI 6

Viene beffato dal tocco sfortunato di Faraoni che spalanca la porta al pareggio di Bremer. Stavolta non poteva fare il miracolo. Poi, coordina la difesa senza apprensioni.

DAWIDOWICZ 6

Busca subito un paio di botte, con una pallonata che lo centra nei primi minuti, ed è un filo stordito. Entra in contrasto con Belotti e lo contiene. Esce a fine primo tempo.

GUNTER 6,5

Come Dawidowicz, va spesso a tamponare su Belotti, quando la punta del Torino si accentra. Non lo soffre mai e comanda dietro con grande attenzione.

CECCHERINI 6

Non concede margini d’azione ai tentativi dell’attacco del Torino, che gli gira attorno ma combina poco. Prestazione accorta, limita i rischi.

FARAONI 5,5

Nel giudizio non può pesare il controllo incerto che lancia verso il gol il Toro. Peccato, è un errore che deriva dalla jella. Viene tratto in inganno dalla traiettoria disegnata da Verdi. Unica incertezza di una partita attenta, ma pagata cara.

TAMEZE 6

Recupera palloni, altri ne perde. Resta la sensazione che sia, più che un incontrista, una mezzala, cosa che ha peraltro evidenziato Juric. Cerca con maggior frequenza di inserirsi, pur non andando al tiro.

VELOSO 6

Comincia bene, distribuendo palloni con precisione. La giornata pare ispirata, ma un fastidio muscolare gli impone il cambio.

DIMARCO 7

Segna un gol meraviglioso. In Serie A è il secondo per lui: il primo, firmato con il Parma a San Siro, da ex contro l’Inter, fu allo stesso modo bellissimo. Inoltre la sua presenza sulla fascia sinistra è sempre incisiva.

BARAK 6

Grande corsa tra trequarti e centrocampo, è un maratoneta dalla grossa cilindrata. I suoi muscoli si fanno sentire quando va in pressing, gli manca l’infilata in avanti.

ZACCAGNI 6,5

Dopo la rovesciata formidabile con cui ha risolto la gara con lo Spezia, dipinge un assist prelibato per la rete di Dimarco. Che, è vero, ci mette tantissimo del suo, ma il pallone che gli arriva è senza dubbio gustoso e lo invita al numero d’estro.

KALINIC 5,5

Lyanco non gli dà spazio e così fa fatica a sbucare nell’area del Torino. La condizione è quella che è, la giornata complicata. Va aspettato.

ILIC 5,5

Leggero, subisce la fisicità del centrocampo del Torino.

LOVATO 6,5

Torna a un livello convincente dopo qualche frenata. Belotti non gli scappa mai.

DI CARMINE 6

Più efficace di Kalinic, gestisce palla in attacco.

MAGNANI ng

RUEGG ng

JURIC 6

La squadra ha speso molte energie domenica a La Spezia. Non forza i ritmi di gioco, la fa ragionare, senza azzardare. Una volta in vantaggio, l’assetto adottato regge. Dopo, il pasticcio che porta al pari spegne la possibilità di vincere, ma il risultato equo. Salvezza che si avvicina.