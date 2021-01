Pagelle, Ilic e Zaccagni non bastano. Dimarco e Kalinic, errori che pesano

SILVESTRI 6

Salva su Orsolini, poi prova a chiudere su Soriano che è lesto ad anticiparlo. Rigore netto, che poi proprio Orsolini infila, spiazzandolo. Nel secondo tempo tiene in corsa per il pari che non arriverà l’Hellas con alcuni interventi puliti e decisivi.

DAWIDOWICZ 6

Il più attento in difesa, è utile anche in avanti, tant’è che da una sua iniziativa nasce la grande occasione che Kalinic manca. Conferma di essere in continua crescita.

GUNTER 5,5

Quando Barrow lo punta va in difficoltà. Cilindrata e passo sono diversi. Non riesce a dare ordine al reparto arretrato, che perde spesso l’orientamento, in particolare nei primi 45’.

MAGNANI 5,5

Il mordente delle giornate migliori non ce l’ha neanche lui, come tutto il Verona, in realtà. Comincia soffrendo la spinta degli attaccanti del Bologna. Meglio con il passare dei minuti.

FARAONI 6

Duello fisico con Dijks, battaglia con forza e non scopre la fascia di competenza. Prova fino alla fine a correre sulla destra, gli spazi sono però ridotti.

ILIC 6,5

La sua classe permette al Verona di navigare per mari burrascosi. Non si avverte l’assenza di Veloso, gioca bene e tutte le cose più brillanti che fa l’Hellas nascono dal suo piede sinistro.

LAZOVIC 5,5

Viene adattato al ruolo di mediano, vista l’emergenza a centrocampo, ed è difficile chiedere che possa dare di più. Il Bologna ha fior di dicitori in quella zona e il suo passo è diverso. Manca un’occasione per il pari.

DIMARCO 5

Si perde Orsolini sull’azione che conduce al rigore per il Bologna. Distrazione che, di fatto, fissa il risultato della partita. Tenta delle scorribande sulla corsia mancina, ma non sfonda.

BARAK 6

All’inizio non riesce a contenere l’urto degli avversari, dopo prende le giuste contromisure ed è lui a rendere l’Hellas più robusto e coraggioso.

ZACCAGNI 6

Dà superiorità numerica al Verona, nei rari casi in cui i gialloblù riescono a saltare la guardia dei giocatori del Bologna. Alcuni sprazzi brillanti da segnalare, dopo lo bloccano.

KALINIC 5

Sbaglia un gol commettendo un errore che non è da lui, al netto del puntualissimo intervento di Skorupski. Al di là dell’episodio (rilevante), viene contenuto e fa poco.

DI CARMINE 5,5

Incide poco.

COLLEY 6

Entra e aggiunge vivacità.

BESSA ng

JURIC 5,5

Non è il solito Verona, le assenze pesano tanto. Manca Veloso, manca Tameze, manca sempre Vieira e le alternative sono da inventare. Approccio calante, il Bologna ne approfitta. L’Hellas non è lucido anche sul piano dell’atteggiamento e paga delle incertezze evitabili sia dietro che davanti.