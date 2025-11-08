Montipò 7
Pagelle, Montipò salva, Nelsson leader. Harroui non va, Valentini male
Risponde su Banda, ribatte con prontezza la conclusione “sporcata” di Stulic. Se la cava su Camarda, è decisivo su Sottil. Salva il Verona dalla sconfitta. Decisivo,
Bella-Kotchap 6,5
Tiene sotto controllo il suo lato della difesa. Si conferma un muro. Gli viene fischiato contro un rigore che non c’è, tolto dopo il controllo Var.
Nelsson 7
Dirige dietro, leader carismatico, giocatore di livello internazionale. Non sbaglia un pallone, dà sicurezza soprattutto nei momenti più difficili.
Valentini 5
Di nuovo in campo dal 1’, va in difficoltà. Inizia male, sbaglia molto. Fa qualcosa di più nella ripresa, ma la prestazione resta negativa.
Belghali 6
Ha una grossa chance per segnare, la spreca. Può fare meglio anche su un’altra palla, servitagli da Orban. Ma la sua velocità è l’unico mezzo che dà vigore al Verona.
Akpa Akpro 6
Ci mette dinamismo. Sebbene ammonito, non viene condizionato dal cartellino giallo. Ripiega in difesa, si rende utile.
Gagliardini 5
Ha difficoltà in fase di impostazione. Non pare supportato e non ingrana. Gli sfugge il ritmo della gara.
Harroui 5
Non giocava titolare dalla partita con la Lazio. Non entra in gioco. Resta lontano dalla miglior condizione. Una forzatura schierarlo.
Bradaric 6,5
Attento in difesa, decisivo in chiusura su Morente, altri interventi utili. Generoso e concentrato, toglie il Verona dai guai, pur dovendo rinunciare a spingere.
Giovane 5
A lungo opaco, corre molto ma non è efficace. Giornata senza magia. Fa qualcosa di più nel secondo tempo, ma non è sufficiente.
Orban 5,5
Attacca gli spazi, è sempre in movimento. Un’occasione con Falcone che lo ferma, un pallone invitante per Belghali, però non incide come dovrebbe fare.
Bernede 5,5
Prova a dare equilibrio, non ci riesce.
Frese 6
Difende a sinistra.
Sarr 5,5
Dovrebbe far salire la squadra. Non accade.
Niasse ng
Zanetti 5
Le scelte iniziali non convincono. Harroui non è pronto. Togliere Frese in difesa riduce le garanzie. Prova incerta. Se spesso il Verona ha avuto da rammaricarsi per i punti perduti, stavolta è tutto il contrario. Pareggio che muove la classifica ma non risolve i problemi.
