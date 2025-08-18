hellas1903 news Pagelle, Montipò sbaglia e para. Qualità Giovane, okay Fallou

Pagelle, Montipò sbaglia e para. Qualità Giovane, okay Fallou

Pagelle, Montipò sbaglia e para. Qualità Giovane, okay Fallou - immagine 1
Mosquera non incide, Serdar regge. I cambi non vanno
Redazione Hellas1903

Montipò 6

 

Compie grandi interventi che evitano al Verona di essere raggiunto. Ma è incerto sulla rete del pari. Errore grave. Si riscatta parando un rigore decisivo.

Oyegoke 6

 

Gioca con ordine.

Nuñez 6

 

Deve carburare, tiene botta.

Valentini ng

 

Fallou 6,5

 

Corre e spinge. Al debutto, mostra personalità. Non sempre preciso, ma mai timido nel proporsi. Una bella scoperta da valutare.

Serdar 6

 

Si prende tante responsabilità. Va vicino al gol. Dal dischetto non trema.

Bernede 6

 

Si fa notare in interdizione. Cerca di impostare.

Niasse 5,5

 

Andamento lento.

Frese 5,5

 

Si deve abbassare nei tre dietro e gli tocca sbuffare.

Giovane 6,5

 

Tecnica e qualità. Dà un’altra marcia alla squadra, sfiora il gol. Esce e il cambio lascia molto perplessi.

Mosquera 5

 

Indietro nella condizione, non incide mai.

Bradaric 6,5

 

Pronto in difesa e in avanti. Gol puntuale.

Sarr 5,5

 

Non fa salire la squadra.

 

Livramento 5,5

 

Entra e non lascia traccia. Si rifà ai rigori.

Yellu 5

 

Spaesato. Calcia il suo penalty sulla traversa.

Kastanos 6

 

Segna su rigore e tanto basta.

Zanetti 6

 

Si arrangia come può. Verona tutto da costruire, urgono rinforzi. Il giro delle sostituzioni toglie efficacia all’Hellas. Finale favorevole, ed è quel che conta.

 

 

 

 

 

 

 

 

