Montipò 6
Pagelle, Montipò sbaglia e para. Qualità Giovane, okay Fallou
Compie grandi interventi che evitano al Verona di essere raggiunto. Ma è incerto sulla rete del pari. Errore grave. Si riscatta parando un rigore decisivo.
Oyegoke 6
Gioca con ordine.
Nuñez 6
Deve carburare, tiene botta.
Valentini ng
Fallou 6,5
Corre e spinge. Al debutto, mostra personalità. Non sempre preciso, ma mai timido nel proporsi. Una bella scoperta da valutare.
Serdar 6
Si prende tante responsabilità. Va vicino al gol. Dal dischetto non trema.
Bernede 6
Si fa notare in interdizione. Cerca di impostare.
Niasse 5,5
Andamento lento.
Frese 5,5
Si deve abbassare nei tre dietro e gli tocca sbuffare.
Giovane 6,5
Tecnica e qualità. Dà un’altra marcia alla squadra, sfiora il gol. Esce e il cambio lascia molto perplessi.
Mosquera 5
Indietro nella condizione, non incide mai.
Bradaric 6,5
Pronto in difesa e in avanti. Gol puntuale.
Sarr 5,5
Non fa salire la squadra.
Livramento 5,5
Entra e non lascia traccia. Si rifà ai rigori.
Yellu 5
Spaesato. Calcia il suo penalty sulla traversa.
Kastanos 6
Segna su rigore e tanto basta.
Zanetti 6
Si arrangia come può. Verona tutto da costruire, urgono rinforzi. Il giro delle sostituzioni toglie efficacia all’Hellas. Finale favorevole, ed è quel che conta.
