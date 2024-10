Pagelle, Tengstedt è una sentenza, Kastanos decisivo

Tchatchoua spinge. Montipò, errore e paratissima. Lazovic trascinatore

Matteo Fontana Coordinatore di redazione 4 ottobre 2024 (modifica il 5 ottobre 2024 | 00:00)

Montipò 6,5

Più che incerto sul gol di Oristanio, con la palla che passa per l’intera area piccola. Poi è attento e nel recupero ha un grande riflesso che toglie dalla porta il tocco sbilenco di Magnani che avrebbe dato il 2-2 al Venezia.

Tchatchoua 6,5

Spinge forte sulla fascia destra, non si ferma mai. Qualche cross gli esce storto. Non si ferma mai.

Magnani 6

Guida la difesa ed è un riferimento per il debuttante Ghilardi. Qualche patema, ma resta concentrato e non si smarrisce. Rischia l’autorete nel finale.

Ghilardi 6

Esordisce in Serie A. Scontata l’emozione, duella con Pohjanpalo, uno che ha il gol facile. Lo contiene.

Bradaric 6

Al debutto dal via. Fa buone cose in fase di spinta, non altrettante in copertura. Comunque efficace sulla sinistra.

Lazovic 6,5

Manca una chance dopo il vantaggio del Venezia. Poi corre e va. Il capitano è un trascinatore. Dal suo piede l’assist su corner per Kastanos da cui scaturisce il gol della vittoria gialloblù.

Belahyane 6,5

Ormai si è persino abituati al suo livello di rendimento. Recupera palla, imposta, disegna il gioco. Eccede in confidenza in certi momenti, senza però farsi sorprendere.

Duda 6

Torna titolare, non riesce a prendere subito il comando del gioco. Lavora per schermare la difesa. Più incisivo nel secondo tempo. Ammonito, entra in diffida.

Livramento 6

Va a supporto della fase difensiva, poi prende velocità e si fa notare con delle buone accelerazioni. Va vicino al gol.

Tengstedt 7

Si perde Oristanio sul gol. Risponde segnando l’1-1, quarta rete con l’Hellas, terza in campionato. In area è una sentenza, dà l'impressione di poter colpire in qualsiasi momento. E sul piano tattico è nondimeno fondamentale.

Mosquera 6

Duetta con Tengstedt. Gli serve l’assist per il pari. Sulla rete di Oristanio è, pure lui, titubante. Fatica nella gestione del pallone, ma non molla mai.

Kastanos 7

Con il suo ingresso in campo il Verona prende dieci metri in più in avanti. Assicura qualità e tecnica. Le statistiche daranno autogol a Joronen, ma il suo stacco di testa è pronto quel che basta per beffare il portiere del Venezia e risolvere la gara. Decisivo.

Dani Silva 6

Tiene in mezzo.

Sarr ng

Coppola ng

Okou ng

Zanetti 7

Cambia la squadra, le dà una fisionomia molto offensiva e il risultato arriva. Vittoria pesantissima, in rimonta, con carattere e idee. E le sostituzioni danno al Verona la marcia in più per andare a prendersi i tre punti.