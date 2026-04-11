Montipò 5,5
gazzanet
Pagelle, Verona sempre più giù. Difesa in crisi, Bowie okay
Ogni volta che il Torino tira in porta segna. Non ha fortuna.
Nelsson 5
Difficile per lui tenere ordine in una difesa che traballa per dopo cedere.
Edmundsson 5
Scivola sul gol di Simeone. Il Cholito è incontenibile. Giornata complicata.
Frese 5
Non regge. Appena il Torino cambia velocità fa fatica.
Oyegoke 5
Molta confusione, con qualche sprazzo che si esaurisce presto.
Akpa Akpro 5,5
Non riesce a dare sostanza al centrocampo.
Gagliardini 5
Sfiora il pari colpendo la traversa. Poi è sempre incerto nella costruzione del gioco.
Bernede 5,5
Sta tra il centrocampo e la trequarti. Ha sul piede il pallone del sorpasso, calcia fuori. Cala presto.
Belghali 5
Partita accorta nel primo tempo, nel secondo soffre la spinta di Pedersen, che non tiene mai. Chiude da mezz’ala.
Harroui 4,5
Si muove alle spalle di Bowie ma lo fa con poche idee, fuori dal registro della partita.
Bowie 6,5
Segna un gol da attaccante duro e puro, scansando Ismajli e piazzando la stoccata. Dimostra di esserci.
Valentini 5,5
Entra e va a fare il centrale dietro. Incerto.
Orban 5,5
Giusto un pizzico di brio in avanti, ma è poca roba.
Bradaric 6
Vivacizza l’azione della squadra.
Sarr ng
Mosquera ng
Sammarco 5
Schiera Harroui, scelta che non convince. Il Verona gioca con ordine se il Torino glielo concede, poi si vede poco, le idee sono esaurite, la chiusura con quattro centravanti porta soltanto confusione. Non c’è più niente da tirare fuori da questa squadra.
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