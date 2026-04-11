Pagelle, Verona sempre più giù. Difesa in crisi, Bowie okay

Harroui fuori dalla partita, Gagliardini incerto, Oyegoke e Belghali non spingono

Ogni volta che il Torino tira in porta segna. Non ha fortuna.

Scivola sul gol di Simeone. Il Cholito è incontenibile. Giornata complicata.

Sfiora il pari colpendo la traversa. Poi è sempre incerto nella costruzione del gioco.

Sta tra il centrocampo e la trequarti. Ha sul piede il pallone del sorpasso, calcia fuori. Cala presto.