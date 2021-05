Pali e traverse, Verona da record: sono 20

Primato in Serie A alla pari con il Milan per l'Hellas quanto a "legni" colpiti

Un Verona da record, ma stavolta il dato suscita rammarico per i gialloblù.

Sono 20, infatti, i "legni" colpiti dall'Hellas in questo campionato. L'ultimo, il palo centrato da Eddie Salcedo con lo Spezia, sabato.

Soltanto il Milan ha preso un numero così alto tra pali e traverse nella Serie A in corso. Un primato condiviso con i gialloblù, che spesso per questione di centimetri non hanno trovato il gol.