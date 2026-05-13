Hanno entrambi superato i quarti di finale dei playoff di Serie B, ora preparano le rispettive semifinali.

Alberto Aquilani e Ignazio Abate sono molto in alto nella lista degli allenatori seguiti dal Verona. In cima c'è proprio Aquilani, che con il Catanzaro è arrivato quinto in campionato, per dopo superare, ieri, con un secco 3-0, l'Avellino. Davanti c'è il Palermo guidato da Pippo Inzaghi.

Situazione da vedere, la sua, perché il suo è un profilo che interessa anche al Sassuolo, in caso di partenza di Fabio Grosso. Aquilani ha un altro anno di contratto con il Catanzaro. Lavora bene con i giovani talenti, sa farli crescere presto e bene. Un valorizzatore.

Analoga attitudine ha Abate, che ha condotto la Juve Stabia a chiudere da settima in classifica. Poi, la vittoria esterna con il Modena. Ora, la sfida al Monza.

I grandi outsider per la panchina dell'Hellas, in questo momento, sono lui e Aquilani. (M.F.)