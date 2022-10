Panchina Verona: ancora niente fumata bianca per Lopez, gli scenari restano aperti

Il tecnico uruguaiano sempre in pole, ma restano in piedi le ipotesi Bocchetti, Andreazzoli o Ballardini

Non che sia una possibilità tramontata. Il favorito, anche se con qualche certezza in meno, per la panchina del Verona rimane Diego Lopez. Ma il fatto che non si sia ancora arrivati a chiudere l'accordo, con l'ufficialità che era attesa per oggi, lascia intendere che manca ancora qualche tassello per il buon esito. Pezzi che potrebbero completare il puzzle a breve, ma anche farlo clamorosamente saltare.