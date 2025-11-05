hellas1903 news Panchine, De Rossi al Genoa, Vanoli alla Fiorentina

gazzanet

Panchine, De Rossi al Genoa, Vanoli alla Fiorentina

Panchine, De Rossi al Genoa, Vanoli alla Fiorentina - immagine 1
Vicina l'ufficialità dell'ex Roma, Vanoli deve risolvere col Torino
Redazione Hellas1903

Daniele De Rossi è arrivato a Genova ed è ora pronto a diventare il nuovo allenatore dei rossoblù. L’ex capitano e allenatore della Roma inizierà la sua seconda esperienza in Serie A dopo quella sulla panchina dei giallorossi.

La Fiorentina, invece, aspetta Paolo Vanoli che deve risolvere il contratto col Torino. L'ex allenatore granata potrebbe essere sulla panchina della Viola già domenica, proprio contro il Genoa di De Rossi mentre in panchina contro il Mainz in Conference League andrà Daniele Galloppa. A riportarlo è Sky.

Leggi anche
Nazionali, Nelsson convocato dalla Danimarca
Lecce-Verona, al Via del Mare arbitra Abisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA