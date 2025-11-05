Panchine, De Rossi al Genoa, Vanoli alla Fiorentina

Daniele De Rossi è arrivato a Genova ed è ora pronto a diventare il nuovo allenatore dei rossoblù. L’ex capitano e allenatore della Roma inizierà la sua seconda esperienza in Serie A dopo quella sulla panchina dei giallorossi.
Vicina l'ufficialità dell'ex Roma, Vanoli deve risolvere col Torino
La Fiorentina, invece, aspetta Paolo Vanoli che deve risolvere il contratto col Torino. L'ex allenatore granata potrebbe essere sulla panchina della Viola già domenica, proprio contro il Genoa di De Rossi mentre in panchina contro il Mainz in Conference League andrà Daniele Galloppa. A riportarlo è Sky.
