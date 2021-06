Panchine di A, il punto della situazione

Dionisi verso il Sassuolo, l'Empoli vira su Andreazzoli

Molti i cambiamenti, poche le conferme, alcune panchine in Serie A sono ancora in attesa di un "proprietario", come quelle di Empoli e Sampdoria. L'ultimo cambio è quello oggi dato per certo del Sassuolo, che riesce a "strappare" Dionisi all'Empoli.