Come riporta la Gazzetta di Modena, la società emiliana gialloblù ha dato il via ad un profondo programma di riassetto societario che passa principalmente dal nome di Nereo Bonato. Veronese e già al Verona come direttore generale nel 2009, tornerebbe a Modena dopo 20 anni come ds, l’accordo è praticamente raggiunto. La scelta dell’allenatore, poi, è una valutazione condivisa anche con Bonato e il nome di Fabio Pecchia ha preso quota, tanto che oggi risulta il favorito per prendere in mano un programma importante, impegnativo e costoso.

Pecchia in carriera ha un record straordinario. Infatti, con tutte e tre le squadre che ha guidato in B ha ottenuto la promozione in A: Verona, Cremonese e Parma. Per questo resta uno degli allenatori più ambiti per chi in cadetteria punta al salto nella massima serie. Il 52enne ex allenatore del Parma, ormai svincolato, guarda ancora alla possibilità di trovare uno spiraglio per restare in A ma avrebbe dato gradimento, in caso di nuova sfida tra i cadetti, al programma prospettato dal Modena.