Pandur: “Bravo e fortunato col Venezia. Spero un giorno di essere titolare nel Verona”

Ivor Pandur, secondo portiere del Verona croato classe 2000, si presenta in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni.

“Sono qui per dare il massimo ma l’importante è che la squadra faccia il meglio possibile in campionato. Sono stato bravo e fortunato a parare due rigori contro il Venezia e ad aver contribuito a portare avanti il Verona in Coppa Italia.

Durante gli allenamenti guardo sempre Silvestri per imparare. Juric mi ha aiutato tanto.

Giocare in Serie A per me è un privilegio e una grande occasione, è il campionato più bello e difficile del mondo. I miei idoli sono Casillas e Buffon, ma attualmente i più forti sono Ter Stegen e Alisson.

Sono venuto qui perché la società ha creduto in me e spero un giorno di essere il portiere titolare dell’Hellas. Da quando ero piccolo avevo il sogno di poter giocare un giorno in Serie A e quando sono entrato a San Siro domenica sera è stata un’emozione unica.

La nazionale maggiore della Croazia è sicuramente un obbiettivo, ma per ora penso solo a lavorare e migliorare aspettando una chiamata più avanti.

Ho scelto il numero 25 perché è quello con cui ho iniziato la mia carriera al Rijeka e per me è molto importante”.