Pandur è del Verona: ora c’è l’ufficialità

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da HNK Rijeka il diritto alle prestazioni sportive del 20enne portiere croato Ivor Pandur, che ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2025.

Ivor Pandur ha totalizzato 24 presenze con l’HNK Rijeka, di cui 20 nella 1. HNL, la prima divisione croata, dove ha giocato 18 partite nella stagione 2019-20 e 2 nella corrente stagione, 2020-21, nella quale il classe 2000 ha difeso la porta della squadra della sua città natale nelle prime due partite di campionato, disputate il 15 e 21 agosto scorsi.

Ivor Pandur è stato nazionale croato con le selezioni giovanili Under 15(2 presenze), Under 17 (4 presenze) e Under 19 (6 presenze).

fonte: hellasverona.it