Panetùn indigesto, il Verona non morde, il Milan ne fa 3

L'Hellas prende tre gol tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, zero i tiri in porta dei gialloblù

Andrea Spiazzi Direttore 28 dicembre 2025 (modifica il 28 dicembre 2025 | 14:46)

Quando Nkunku firma la doppietta che dà il 3-0 al Milan al 53', il Verona ha tirato in porta zero volte, dato che resterà tale al triplice fischio.

Basta questo a raccontare una gara che l'Hellas perde nettamente a San Siro giocando esclusivamente in difesa, riuscendoci anche bene per 45 minuti, per poi soccombere lasciando Pulisic nel recupero della prima frazione solo a insaccare. E, dopo la frittata, arriva la netta sconfitta, frutto anche di una reazione allo svantaggio indirettamente proporzionale alla voglia del Milan di chiuderla.

Ci si aspettava di meglio dopo la doppia vittoria che ha ridato vita alla speranza salvezza, ma a San Siro certi errori si pagano a caro prezzo, così i gialloblù incassano e si proiettano verso il Torino, che arriverà al Bentegodi domenica prossima, e col quale sarà meglio non sbagliare.

Senza Belghali impegnato in Coppa d'Africa e squalificato, Zanetti (fermato per un turno, in panchina Bertolini) sceglie Oyegoke sulla destra, a sinistra c'è Bradaric al posto dello squalificato Frese. Out Akpa-Akpro, Serdar siede in panchina, in campo ci va Niasse. In avanti Giovane e Mosquera. Nel Milan Allegri in attacco schiera giocoforza Pulisic e Nkunku in attacco, con gli assenti Leao e Gimenez.

Il Milan tesse da subito la sua ragnatela di passaggi a caccia di un pertugio, il Verona difende a uomo. I ritmi sono lenti. L'Hellas tiene le linee alte e si fa vedere un paio di volte in area Milan.

Il primo tiro è di Loftus-Cheek al 21', dal limite è deviato in corner dalla gamba di Niasse.

Bella-Kotchap e Nunez chiudono bene, il Milan fatica a trovare spazi.

Rabiot serve Nkunku davanti a Montipò, il francese non ci arriva per un soffio al 29'.

Bella-Kotchap ferma ancora in maniera eccellente prima Loftus-Cheek e poi Saelemaekers dando grande sicurezza a sinistra. Il Verona si fa avanti al 36', costringe i rossoneri alla respinta fuori area, da dove Niasse calcia male.

Un fallo su Loftus-Cheek sulla trequarti costa il giallo ad Al-Musrati al 43'.

1-0 MILAN. Nel recupero la marcatura a uomo del Verona salta del tutto. Da corner a sinistra di Modric, Rabiot spizza in avanti per Pulisic che solissimo al volo piazza la palla sotto la traversa. Nell'occasione Mosquera va verso Montipò partecipando alla tenuta in gioco dello statunitense.

2-0 MILAN, FOLLIA DI NELSSON E RIGORE. La ripresa inizia anche peggio. Zanetti sconfessa le sue scelte iniziali d'attacco togliendo sia Giovane che Mosquera, dentro Orban e Sarr.

Dopo un minuto Nelsson trattiene vistosamente in area con due mani il braccio di Nkunku che è spalle alla porta. Fabbri fischia il rigore, il Var conferma. Nkunku va a segnare il primo gol in campionato spiazzando Montipò al 48'.

3-0. Passano pochi minuti, al 53' Modric si prende una seconda palla e calcia dal limite Montipò para sul palo ma non riesce ad arrivare sulla palla che torna in parallelo alla linea di porta, Nkunku scatta, i gialloblù no e per il francese è un giochino mettere in rete.

La gara va in archivio, l'Hellas, bastonato, ha solo il dovere di non franare ulteriormente. Il Milan, invece, vuole segnare ancora ma lo fa senza spingere troppo per poi gestire il risultato.

Valentini sostituisce Bradaric al 65'. Nel Milan entrano Fofana, Jashari, Athekame e Ricci. Scampolo di partita per Serdar che sostituisce Oyegoke. Pura cronaca per il tabellino. Non succede più nulla, il Milan controlla senza patemi.

Sono state tante le gare dell'Hellas zanettiano improntate in un anno e mezzo in questa maniera con le big: tutto sulla difesa, aggressiva, con la speranza di uno scherzetto in contropiede. La grande maggioranza perse dopo buchi difensivi. E questa non fa eccezione alla regola.

MILAN-HELLAS VERONA 3-0

Reti: 45'+1' Pulisic, 48', 53' Nkunku

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dall'86' Odogu), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (dal 76' Athekame), Loftus-Cheek (dal 70' Fofana), Modric (dal 70' Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic (dal 76' Ricci)

A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Castiello

Allenatore: Massimiliano Allegri

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke (dal 75' Serdar), Niasse, Al-Musrati (dall'84 Harroui), Bernede, Bradaric (dal 65' Valentini); Giovane (dal 46' Orban), Mosquera (dal 46' Sarr)

A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Gagliardini, Fallou, Ajayi

Allenatore: Alberto Bertolini

Arbitro: Michael Fabbri (Sez. AIA di Ravenna)

Assistenti: Gamal Mokhtar (Sez. AIA di Lecco) e Alex Cavallina (Sez. AIA di Parma)

NOTE. Ammonito: 43' Al-Musrati