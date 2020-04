Paolillo: “Dopo il virus il calcio rischia di diventare superfluo”

Ernesto Paolillo, già dirigente dell’Inter e tra gli ideatori del Fair Play finanziario, ha parlato degli effetti sul sistema calcio dovuti all’emergenza coronavirus.

Intervistato dal “Corriere dello Sport”, Paolillo ha detto: «Domato il virus, bisognerà rilanciare il calcio. Attenzione: la gente ha già modificato le proprie abitudini e non sappiamo se sarà disposta ancora a spendere tanto per il superfluo. Ecco, il calcio rischia di diventare superfluo. Per evitarlo bisogna di- mostrarsi sensibili nei confron- ti di tanti che rischiano il posto di lavoro. Quando ricomincerà il gioco dell’oca scopriremo che non sono cambiate solo le casel- le ma anche i dadi».