Papa Francesco è morto, si ferma anche il calcio

Il cordoglio del mondo per la scomparsa del Pontefice, stop su tutti i campi

La morte di Papa Francesco ferma tutto il calcio in Italia. Rinviate le 4 partite di Serie A in programma per oggi: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus, tre sfide del campionato Primavera (Roma-Udinese, Monza-Sassuolo e Sampdoria-Torino) e tutte le partite delle serie minori.