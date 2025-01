Tim Parks: “Cambio in società inevitabile, ora speriamo che il Verona migliori”

Poi: "Evidentemente viene meno il pathos. Mi piacerebbe che ci fosse un imprenditore veronese prendesse il Verona e ci mettesse tanti soldi. Ma queste sono cose che non rientrano in questo tempo. L’importante è che in quest’affare ci sia giovamento per l’Hellas, che la squadra migliori”.

Aggiunge Parks: "La gestione di Setti? Dico che chiunque tenga un club della dimensione dell’Hellas in Serie A per un periodo di tempo tanto consistente ha dei meriti, delle capacità. E, nel momento in cui si è trovato senza mezzi sufficienti per portare avanti il Verona, Setti ha ceduto, come sta per fare, a nuovi investitori, una scelta opportuna per lui e per l’Hellas”.