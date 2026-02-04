Oggi alle 15 Italo Zanzi, presidente esecutivo del Verona, parlerà in conferenza stampa, nella sede del club, in via Olanda.
Parla Zanzi: alle 15 conferenza stampa del presidente esecutivo del Verona
Parla Zanzi: alle 15 conferenza stampa del presidente esecutivo del Verona
Dalla situazione in classifica dell'Hellas ai programmi di Presidio Investors, i temi sul tavolo
Molti i temi sul tavolo, con la situazione difficilissima di classifica per l'Hellas, il mercato appena chiuso, i programmi societari e le scelte che sono state fatte, dall'esonero di Paolo Zanetti alla decisione di scegliere per la panchina Paolo Sammarco.
Al centro, le questioni sul futuro del Verona e i piani di Presidio Investors.
