Il Parma, prossimo avversario del Verona, prolunga il contratto di Mateo Pellegrino.
hellas1903 news Parma, arriva il rinnovo di Pellegrino: contratto fino al 2030
gazzanet
Parma, arriva il rinnovo di Pellegrino: contratto fino al 2030
Il centravanti dei prossimi avversari del Verona: "Sono molto contento, abbiamo un obiettivo da raggiungere insieme"
L'attaccante argentino, riferimento della squadra, autore di 6 gol in 24 partite in questo campionato, ha raggiunto l'accordo con il club.
Si è legato al Parma fino al 30 giugno 2030.
Il centravanti ha commentato: "Sono molto contento di annunciarvi questo rinnovo. Sono qui da un anno e abbiamo vissuto assieme momenti belli ed altri meno belli. Questa per me è una giornata speciale, ringrazio tutta la Società e anche i miei compagni perché è anche merito loro. Abbiamo un obiettivo da raggiungere insieme, e siamo concentrati su questo perché vogliamo regalare altre gioie ai nostri tifosi”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA