Parma, arriva il rinnovo di Pellegrino: contratto fino al 2030

Il centravanti ha commentato: "Sono molto contento di annunciarvi questo rinnovo. Sono qui da un anno e abbiamo vissuto assieme momenti belli ed altri meno belli. Questa per me è una giornata speciale, ringrazio tutta la Società e anche i miei compagni perché è anche merito loro. Abbiamo un obiettivo da raggiungere insieme, e siamo concentrati su questo perché vogliamo regalare altre gioie ai nostri tifosi”.