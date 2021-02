Parma, Cornelius out col Verona, altri in forse

Lavoro differenziato per cinque calciatori tra gli emiliani

Il Parma dovrà fare a meno di Andreas Cornelius a Verona. L'attaccante è reduce da una distrazione muscolare e oggi ha lavorato a parte, ma è molto difficile che recuperi per lunedì. Al suo posto dovrebbe partire Zirkzee, anche se non si esclude l'impiego di Pellè. Non hanno lavorato col gruppo, nell'allenamento odierno, anche Maxime Busi, Roberto Inglese, Vincent Laurini e Lautaro Valenti.