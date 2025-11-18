Parma, Djuric: “A Verona sarà una partita difficile, ma noi siamo agguerriti”

L'ex attaccante: "Sono molto legato alla città, la mia famiglia è stata molto bene"

Redazione Hellas1903 18 novembre - 17:25

Milan Djuric ha commentato a Radio Tv Serie A la sua esperienza a Verona nel corso di una lunga intervista nella quale si è parlato anche della sfida di domenica prossima tra Hellas e Parma.

"A Verona - dice l' attaccante ex gialloblù ora al Parma - ho conquistato una salvezza molto sofferta nel playout contro lo Spezia. Ci sono stato per un anno e mezzo ed è una piazza a cui sono molto legato, la mia famiglia è stata molto bene.

Domenica sarà bello tornare al Bentegodi. Sarà una partita molto difficile, perché loro hanno qualità e forse avrebbero meritato qualche punto in più. Noi però ci stiamo preparando, siamo agguerriti e alla fine speriamo di spuntarla".