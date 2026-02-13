hellas1903 news Parma, emergenza in difesa contro il Verona, Cuesta valuta le opzioni

Parma, emergenza in difesa contro il Verona, Cuesta valuta le opzioni

L'allenatore dei crociati deve fare a meno di tre giocatori
Redazione Hellas1903

Carlos Cuesta avrà una difesa da reinventare per la gara contro il Verona di domenica.

Out Troilo per squalifica, infortunati Valenti e Ndiaye, l'allenatore del Parma ha davanti a sè due opzioni: passare alle linea a quattro già utilizzata ma meno efficace o lanciare dal primo minuto il neo arrivato in prestito dall'Inter Franco Ezequiel Carboni, con Circati spostato al centro nei tre.

Sulla tenuta difensiva il Parma sta costruendo il suo cammino salvezza: i crociati sono la squadra che ha subito meno reti (30) tra quelle posizionate nella parte destra della classifica.

