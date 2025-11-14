Parma, gioventù e investimenti: i numeri del club di Krause Group

I ducali sono la squadra più giovane, nell'ultimo mercato ottime plusvalenze e corposi investimenti

Il Parma, prossimo avversario del Verona, non solo ha l'allenatore più giovane della serie A degli ultimi 86 anni ( Carlos Cuesta ha 29 anni, prima di lui ci fu Elio Loschi giocatore-allenatore della Triestina nel 1939 con qualche mese di età in meno), ma ha anche la rosa di calciatori con la minore età media: 24,4 anni .

Una scelta precisa quella dei ducali che sono usciti dall'ultimo mercato estivo con un utile di 38 milioni. Alle ricche cessioni di Leoni al Liverpool (31 milioni), di Bonny al Milan (23 milioni), di Shom alla Fiorentina (15 milioni) e di Man al PSV (8,5 milioni), il club di Krause Group ha agito nel mercato di entrata con 6 acquisti definitivi per un totale di 42, 7 milioni di investimento. I sei calciatori hanno un'età media di 21,3 anni, i tre arrivati in prestito di 23 anni.