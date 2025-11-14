Parma, Ordonez: “A Verona come se affrontassimo il Milan”

Nel post-gara di Parma-Mantova, nella sala stampa del Mutti Training Center, ha parlato Christian Ordóñez, reduce dagli 88’ giocati nel centrocampo gialloblù. L’argentino, dimostrando una buona comprensione dell’italiano, ha risposto tuttavia in spagnolo alle domande dei giornalisti presenti, che lo hanno interrogato sulla sua pozione. Ancora un po’ ibrida e nascosta tra i vari cambi di sistema di gioco e il necessario adattamento richiesto dalle partite di sacrificio della Serie A.

"Noi stiamo seguendo il tecnico, lavoreremo prima del Verona. Stiamo migliorando: contro il Milan, soprattutto nel secondo tempo si sono visti i miglioramenti del gruppo, stiamo lavorando tanto anche sull’attitudine. Dobbiamo andare a Verona per affrontare la partita con la stessa mentalità che abbiamo avuto contro il Milan. Le indicazioni dell'amichevole di oggi sono chiare. Abbiamo potuto fare il nostro gioco: sfruttare l’amichevole per preparare la prossima gara contro il Verona. Posizione in campo? Sì, anche nelle giovanili ho giocato da regista, ma mi posso adattare alle richieste del mister. Al centro, a destra, a sinistra non mi importa molto: penso a dare sempre il meglio di me».