Parma-Verona, al Tardini è confronto tra squadre che segnano poco

Hellas terzultimo per reti fatte con 18, il Parma è a 16. Orban e Pellegrino i due migliori marcatori
Redazione Hellas1903

Domani il Verona gioca al Tardini con il Parma.

Sarà una partita tra squadre che di gol ne segnano pochi.

Per la formazione di Cuesta sono 16 le reti segnate, per l'Hellas 18. Soltanto il Lecce, in questo campionato, ne ha realizzate di meno (15).

Il miglior marcatore del Verona è Orban, a quota 7. Per il Parma, Pellegrini, con 6 gol all'attivo

