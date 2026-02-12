Sono stati designati i direttori di gara di Parma-Hellas Verona, match valido per la 25a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 15 febbraio alle ore 15, allo stadio 'Ennio Tardini' di Parma.
Parma-Verona, al Tardini l’arbitro sarà Luca Pairetto
Designato l'arbitro torinese, al Var Paterna e Maresca
Arbitro: Luca Pairetto (Sez. AIA di Nichelino)
Assistenti: Khaled Bahri (Sez. AIA di Sassari), Ayoub El Filali (Sez. AIA di Alessandria)
IV uomo: Livio Marinelli (Sez. AIA di Tivoli)
VAR: Daniele Paterna (Sez. AIA di Teramo)
AVAR: Fabio Maresca (Sez. AIA di Napoli)
