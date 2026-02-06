Parma-Verona, i biglietti per la partita del Tardini

La prevendita relativa al Settore Ospiti (3.500 posti) sarà attiva dalle ore 11 di oggi, venerdì 6 febbraio, e lo sarà fino alle ore 19 di sabato 14 febbraio.

Lo stadio Tardini non è dotato di parcheggi dedicati alle autovetture private. Sarà predisposto il servizio 'bus navetta' gratuito con scorta delle forze dell'ordine e viaggi di andata e ritorno (fine partita) che permetteranno ai sostenitori dell'Hellas Verona di giungere direttamente all'ingresso del Settore Ospiti in comodità e sicurezza. La base di partenza e arrivo del servizio è situata nell'ampio parcheggio denominato Scambiatore Nord, che si trova immediatamente sulla destra in viale delle Esposizioni.