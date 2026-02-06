hellas1903 news Parma-Verona, i biglietti per la partita del Tardini

Parma-Verona, i biglietti per la partita del Tardini

Sono 3500 i tagliandi disponibili per il Settore Ospiti in vista della gara del 15 febbraio
Redazione Hellas1903

Parma Calcio 1913 ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Parma-Hellas Verona25a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domenica 15 febbraio (ore 15) allo stadio 'Ennio Tardini' di Parma.

INIZIO PREVENDITA

La prevendita relativa al Settore Ospiti (3.500 posti) sarà attiva dalle ore 11 di oggi, venerdì 6 febbraio, e lo sarà fino alle ore 19 di sabato 14 febbraio.

DOVE ACQUISTARE

- Online sul sito Vivaticket - CLICCA QUI

- Punti vendita Vivaticket - CLICCA QUI

PREZZO

€20 + commissioni

RESTRIZIONI

I residenti nella regione Veneto potranno acquistare esclusivamente i titoli di ingresso del Settore Ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione 'Non vi lasceremo mai' della società sportiva Hellas Verona FC.

INFO UTILI

Lo stadio Tardini non è dotato di parcheggi dedicati alle autovetture private. Sarà predisposto il servizio 'bus navetta' gratuito con scorta delle forze dell'ordine e viaggi di andata e ritorno (fine partita) che permetteranno ai sostenitori dell'Hellas Verona di giungere direttamente all'ingresso del Settore Ospiti in comodità e sicurezza. La base di partenza e arrivo del servizio è situata nell'ampio parcheggio denominato Scambiatore Nord, che si trova immediatamente sulla destra in viale delle Esposizioni.

Chi arriverà in pullman verrà condotto direttamente al Settore Ospiti.

Un servizio di bus navetta (andata e ritorno) sarà istituito anche alla stazione ferroviaria di Parma.

L'accesso al settore, che è inserito nel lato sud dell'impianto, è in via Puccini.

fonte: hellasverona.it

