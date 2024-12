Parma-Verona, i precedenti e la probabile formazione degli emiliani

Parma al momento fuori dalla zona calda, Verona in crisi. Precedenti e probabili formazioni

Redazione Hellas1903 13 dicembre - 10:17

Domenica alle 15 andrà in scena al Tardini la sfida tra Parma e Verona, due squadre in piena lotta salvezza che stanno attraversando l'ultima frazione del girone di andata con due diversi stati d'animo. Il Parma occupa la 13° posizione in classifica con 15 punti a +3 dalla zona retrocessione e nell'ultima giornata sono usciti sconfitti per 3-1 dalla sfida a San Siro contro l'Inter. I crociati dopo una prima fase di stagione a rilento, 1 sola vittoria nelle prime 10 partite, hanno poi mostrato solidità e gioco trovando 2 vittorie nelle ultime 5 occasioni. Tra le mura amiche del Tardini hanno totalizzato 8 punti in altrettante partite, frutto di due vittorie di prestigio contro Milan e Lazio, 2 pareggi e 4 sconfitte. Sfida dell'ex per l'allenatore dei ducali Fabio Pecchia, che ritrova il Verona dopo averlo allenato per due stagioni (2016-17 e 2017-18) nelle quali ha ottenuto la promozione in Serie A mancando poi però la salvezza in massima serie.

Il Verona invece è in piena crisi di risultati, 8 sconfitte nelle ultime 10 partite di cui 4 consecutive, 37 reti subite che la rendono la peggior difesa del campionato e la penultima tra i top campionati europei. La panchina di mister Paolo Zanetti è appesa a un filo ed il calendario non sorride ai gialloblù che dopo la trasferta parmigiana dovranno ospitare il Milan al Bentegodi prima di tornare in Emilia (direzione Bologna) alla vigilia di Capodanno.

Sono i padroni di casa a partire favoriti sia per la situazione di classifica attualmente più tranquilla sia per la delicata situazione degli scaligeri che in trasferta hanno fino ad ora raccolto solo 1 vittoria risalente ormai al primo di Settembre. Il Parma però non può stare tranquillo, ad oggi nessuna squadra ha ottenuto meno punti dei ducali contro le formazioni del lato destro della classifica, 5 punti con 1 vittoria, 2 pareggi e altrettante sconfitte. Inoltre hanno subito almeno un gol in tutti gli incontri casalinghi disputati in questa stagione.

Il primo incontro in Serie A tra le due formazioni a tinte gialloblù risale alla stagione 1991-92, in quel caso finì 1-1 (Prytz su rigore e autogol di Icardi), In totale nei nove precedenti in Emilia i padroni di casa sono usciti vincitori per 4 volte, 2 vittorie ospiti e 3 pareggi. L'ultimo incontro risale al 2020-21 (vittoria del Parma per 1-0, in gol Kurtic dopo nemmeno 1 minuto di gioco). Gli unici due successi scaligeri sono arrivati nel 2001 (2-1 firmato Oddo e Cossato alla penultima giornata decisivo per la salvezza) e nel 2019 (1-0 con gran gol di Lazovic da fuori area).

Probabile Formazione del Parma: (4-2-3-1): Suzuki, Coulibaly, Delprato, Leoni, Valeri, Sohm, Estevez, Man, Cancellieri, Mihaila, Bonny. All. Pecchia.