Pazzini, 4 gol al Milan. A San Siro da ex

Con il gol segnato al Lecce su rigore, Giampaolo Pazzini è arrivato a quota 49 con il Verona.

Settimo bomber di sempre, il Pazzo, a -2 dal quinto posto, dalle 51 reti di Luca Toni.

Domenica l’Hellas va a San Siro per sfidare il Milan. Per Pazzini è partita da ex, visto che in rossonero ha giocato dal 2012 al 2015.

Al Diavolo ha fatto 4 gol in carriera: tre con la Sampdoria, uno con il Verona.

Pazzini, in questo periodo, è stato impiegato con buona frequenza da Ivan Juric. Con il Milan comincerà dalla panchina, ma può essere un cambio utilissimo per la causa gialloblù nel duello con la formazione di Stefano Pioli.