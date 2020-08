Ivan Juric, nella conferenza stampa prima della gara con il Genoa, ha parlato anche del rapporto con Giampaolo Pazzini.

Ha detto: “Ho sempre fatto le scelte su base tecnica, non umana, non decido chi gioca per simpatie o antipatie. Su di lui mi ero sbagliato, lo avevo sottovalutato e mi sono scusato con lui. Ero prevenuto all’inizio, l’ha detto ed ha ragione, era così ma poi ci siamo spiegati, è stato importante per noi: ho commesso un errore”