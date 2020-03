Pazzini, l’impegno per #aiutiAMOverona. Quattro cimeli dell’attaccante all’asta

Continuano le aste gialloblù su CharityStars per #aiutiAMOverona. Giampaolo Pazzini. Ormai veronese di adozione ha aderito con sensibilità alla raccolta fondi favorita dal nostro Club. Il numero 11 gialloblù ha voluto mettere all’asta quattro cimeli di assoluto valore: due paia di scarpini e due casacche: la terza maglia di quest’anno e quella della scorsa stagione, quest’ultima davvero molto simbolica, essendo stata pensata e realizzata in omaggio ai 115 anni della storia dell’Hellas. Entrambe le maglie sono autografate dal ‘Pazzo’, che contribuisce così alla raccolta fondi in favore della sanità scaligera.

QUI LE ASTE

Fonte: hellasverona.it