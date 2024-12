Pecchia: “Nel momento migliore abbiamo perso la partita”

"Sembra abbastanza chiaro quello che è successo - dice l'allenatore del Parma - abbiamo creato ma nel momento migliore abbiamo perso la partita. Tante ingenuità di troppo che abbiamo pagato a caro prezzo. Siamo stati dentro la partita, sempre, con voglia e sforzi finali per recuperarla. Ma quando dai un vantaggio così all'avversario diventa difficile recuperare. Nel primo tempo abbiamo gestito bene e reagito alla rete subita. Grande dispiacere per il secondo gol, eravamo in un bel momento, ci siamo ritrovati a difendere su una palla in campo aperto quando stavamo creando qualcosa di importante noi.